Chiesa al Barcellona? Dalla Spagna rilanciano un problema: l’Inter può sperare

Federico Chiesa continua ad essere un grande obiettivo del Barcellona in questa finestra estiva di calciomercato, con l’Inter che invece pensa a lui soltanto in ottica parametro zero.

LA NOTIZIA – Federico Chiesa è ambito dal Barcellona per un possibile trasferimento in Catalogna in questa finestra estiva di calciomercato, ma un ragionamento chiaro deve essere fatto riguardo il calciatore accostato all’Inter per l’estate 2025. Come riportato dalla Spagna, per l’esattezza da SPORT, il Barcellona non ha ancora potuto tesserare Dani Olmo, nonostante essersi liberata di alcuni ingaggi pesanti come quello di İlkay Gündoğan. I blaugrana attendono infatti la cessione di Clément Lenglet all’Atlético Madrid per poter far giocare il calciatore spagnolo con la propria maglia.

Chiesa nel mirino del Barcellona, ma l’Inter può continuare a sognare? Il punto

LA SITUAZIONE – Ecco che il molto probabile trasferimento di Lenglet ai colchoneros non consentirà ai blaugrana di concludere il trasferimento di Chiesa in Catalogna. Il calciatore toscano, infatti, potrebbe arrivare soltanto in seguito a ulteriori cessioni tali da garantirne il tesseramento in questa sessione estiva di calciomercato. Il tempo stringe. Le due società hanno trovato una base di accordo per il passaggio del classe 1997 in Spagna, potendo anche contare sulla disponibilità del calciatore a indossare la maglia del Barcellona. Ciò non basta, però, a causa dei soliti problemi finanziari dei culé. Ecco che l’Inter può continuare a sperare in una mancata cessione del toscano in estate. Unica soluzione, quest’ultima, che consentirebbe ai meneghini di affondare il colpo per il calciatore italiano.