Chiellini: «La vittoria dell’Inter con il Barcellona esempio per la Juventus. Tra poco…»

Chiellini parla dell’Inter dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League (vedi articolo). L’ex calciatore della Juventus tira in ballo anche i bianconeri, ricordando uno dei prossimi importanti match di Serie A. Di seguito le sue parole, pronunciante in collegamento con Sky Sport 24.

TROVARE QUALCOSA – Giorgio Chiellini dice la sua sull‘Inter, ritrovatasi dopo il difficile momento all’inizio della stagione. L’ex calciatore, intervenuto nella trasmissione “Champions League Show”, afferma: «Sono molto felice per le vittorie in Champions League delle squadre italiane. Per l’Inter non era facile vincere. Era importante dare continuità dopo la partita al Camp Nou e ha raggiunto la qualificazione. La Juventus deve trovare qualcosa che i nerazzurri hanno saputo trovare nella notte di Champions League in casa contro il Barcellona. Tra un paio di settimane ci sarà Juventus-Inter, spero che fino ad allora i bianconeri possano ritrovarsi». L’ex juventino, in collegamento su Sky Sport 24, ripensa all’uscita dalla competizione europea della sua Juventus. Una disfatta che assume un sapore più amaro, se paragonata alla qualificazione agli ottavi degli interisti.