Chiellini torna ad allenarsi, ha Juventus-Inter nel mirino – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” scrive che Chiellini ha come data di rientro in campo proprio una delle sfide più delicate della stagione, vale a dire Juventus-Inter.

RITORNO ALL’ALLENAMENTO – Altro passo in avanti di Giorgio Chiellini verso il rientro in campo. Da protagonista. E con una carica che sta montando di giorno in giorno, di tappa in tappa. Ieri una giornata nodale in questo senso: il capitano bianconero ha preso parte alla seduta di allenamento insieme con i compagni. Non accadeva dal 30 agosto scorso. Finalmente, ieri Chiellini ha potuto riassaporare il gusto di riavvicinarsi alla sua routine di calciatore, di campione faticando insieme con il resto dei compagni.

PRIMI CONTRASTI – La squadra era divisa in due gruppi, come di consuetudine alla ripresa: chi era sceso in campo come titolare domenica contro la Fiorentina da una parte, dall’altra chi invece aveva giocato solo uno spezzone o neanche quello. Chiellini s’è aggregato con questi ultimi effettuando anche esercizi di possesso palla, cimentandosi in contrasti.

DATA DI RIENTRO – La parola d’ordine è prudenza. Guai a rischiare complicanze o ricadute. Tant’è che ufficialmente una data segnata con il circolino rosso, in casa Juve, ancora non c’è. Ragionevolmente, però, si guarda al big match in programma domenica primo marzo contro l’Inter come ad un appuntamento più che plausibile per ripresentarsi al top della forma. Ma la speranza di fare anche più in fretta non manca. E il richiamo della Champions League è fortissimo: il 26 febbraio c’è Lione-Juventus, andata degli ottavi…