Chiellini: “Serie A? Campionato sicuramente falsato. C’è una vera vittoria”

Giorgio Chiellini

Chiellini si è presentato in conferenza stampa con Mancini a Bergamo, alla vigilia di Italia-Olanda. Il difensore della Juventus, dopo l’annuncio della positività di El Shaarawy (vedi articolo), si è espresso sulle difficoltà della Serie A visti i tanti casi di Coronavirus.

CHIUDERE IN CAMPO – Giorgio Chiellini oggi ha saputo che un suo compagno alla Juventus, Cristiano Ronaldo, è positivo (vedi articolo). Il difensore parla della Serie A falcidiata dai casi di Coronavirus: «Siamo tutti convinti che dobbiamo proseguire questo campionato e quello che è il nostro lavoro. I protocolli e le direttive andranno adattate alla situazione, ma dobbiamo andare avanti. Quest’anno, più che gli altri anni, la vera vittoria è riuscire a fare il campionato completamente. Il risultato sportivo, con tutto il rispetto, è secondario: si inizierà a parlare di campionato falsato, ma la verità è che bisogna mettere da parte questa cosa che è falsato perché sarà così sicuramente. Bisognerà prepararci a un campionato dove ci saranno momenti di difficoltà: a volte saranno per gli infortuni, altre per il COVID-19. Questa è la realtà e bisogna andare avanti con grande equilibrio e grande consapevolezza. La bolla come in NBA? Più o meno è quello che stanno già facendo i giocatori positivi».