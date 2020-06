Chiellini: “Scudetto, Inter? Nove punti sono niente! Libro? Dico la veritÃ ”

Chiellini: “Scudetto, Inter? Nove punti sono niente! Libro? Dico la verità”

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, in una lunga intervista al “Corriere dello Sport” ha parlato di Antonio Conte, del suo tanto discusso libro, e della lotta scudetto con Inter e Lazio.

IL LIBRO – Giorgio Chiellini parla del suo libro, che al momento fa discutere per alcuni pensieri che però lui definisce comunque veritieri: «Il tanto discusso libro? Non ho scritto niente che già non si sapesse, mettiamola così. Io parlo sempre bene di tutti. Anzi, dico la verità! L’ideale sarebbe stato pubblicarlo un pelo prima della fine. Era già pronto la scorsa estate, poi l’infortunio e il Covid…».

PERIODO NERO – Giorgio Chiellini parla del periodo più brutto alla Juventus: «Il periodo più brutto? Paradossalmente i due settimi posti. Più della serie B. Eravamo tornati in Serie A, avevamo ottenuto un terzo, un secondo e c’era la sensazione di riuscire a competere e vincere. Due annate pessime dalle quali abbiamo dovuto ripartire».

TRE ALLENATORI – Giorgio Chiellini dice la sua riguardo i tre allenatori che ha avuto negli ultimi anni, tra questi anche Antonio Conte: «Con Conte siamo partiti da zero e abbiamo costruito le fondamenta della casa. Antonio è una persona che, come ho anche scritto, ti fa entrare in un’altra connessione: ti dà tanto e pretende tanto. Secondo me ha creato la compattezza che è stata una base importante della Juventus. Allegri invece è molto più brillante, ci ha dato un boot ulteriore. Maurizio Sarri è molto meticoloso, più simile a Conte ma con principi differenti. È un esterno insoddisfatto, insegue la perfezione».

SCUDETTO – Giorgio Chiellini dice la sua riguardo la lotta scudetto e non dà l’Inter per “morta”: «Perché tutti danno l’Inter per morta? Conoscendo l’allenatore e i giocatori non la trascurerei, in un mini campionato matto 9 punti sono niente. E se batte la Sampdoria in casa i punti scendono a sei. La Lazio sta facendo un percorso bellissimo».

Fonte: Corriere dello Sport.