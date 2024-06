Chiellini ricorda: «Inter sfortunata in Champions League. Meritava»

Si avvicina l’inizio degli Europei, Giorgio Chiellini è stato intervistato da Sky Sport in riferimento all’Italia. L’ex difensore ha anche parlato dell’Inter.

EREDI – Giorgio Chiellini crede nel club nerazzurro in Europa: «Quando un’italiana vincerà la Champions League? Non ci vorrà tanto. L’Inter quest’anno è stata sfortunata: meritava di vincere contro l’Atletico Madrid. Ci vuole un po’ di fortuna. Non partiamo in prima fila ma la speranza è che un’italiana possa trionfare presto in Champions League. Chi come te in Nazionale? Penso sia sbagliato cercare di affibbiare paragoni. Io ho giocato con Cannavaro ma non ero il nuovo Cannavaro, non mi sono mai paragonato a lui. Ora ci suono nuovi ragazzi che stanno crescendo: Bastoni ha più esperienza e fare quell’Europeo gli è servito senza dubbio. È cresciuto anche Barella a livello internazionale, anche Jorginho. Poi abbiamo il miglior portiere del mondo, ovvero Donnarumma, che è un grande valore azzurro»