Chiellini: «Italia, non esistono Inter, Milan o Juventus. Tutti uniti»

Giorgio Chiellini, difensore dell’Italia e della Juventus, ha parlato ai canali ufficiali della nazionale azzurra. Le sue parole si sono soffermate soprattutto sull’unione tra tutti i giocatori, oltre alla loro appartenenza alle squadre di club.

UNIONE – Giorgio Chiellini ci tiene a sottolineare come quando si rappresenta l’Italia, non esistano i club. Tutti i giocatori sono infatti uniti oltre ai loro colori per il Paese e per un obiettivo comune. Queste le sue parole alla vigilia della gara contro il Galles: «La prima cosa che mi viene in mente è l’unione dei giocatori. Quando si viene con la maglia azzurra non si è più Inter, Milan, Roma, Napoli, Roma o qualsiasi altro club. Si rappresenta una squadra unica, una nazione».