Chiellini, ipotesi Juventus: test in vista dell’Inter? – Sky

Domani alle 18 la Juventus di Sarri sarà impegnata a Ferrara contro la SPAL. Il match successivo dei bianconeri è quello del primo marzo contro l’Inter. Uno dei dubbi riguarda la presenza o meno di Chiellini

PROVA – Secondo quanto riportato da Giovanni Guardalà di “Sky Sport” è in dubbio la presenza o meno di Giorgio Chiellini in SPAL-Juventus. Il difensore bianconero è infatti rientrato contro il Brescia domenica scorsa e potrebbe giocare fare domani un “test” da titolare in vista della sfida contro l’Inter del primo marzo. Al momento però i favoriti restano Daniele Rugani e Matthijs de Ligt.