Chiellini: «Inter ad oggi davanti a tutte! Dybala e Di Maria? Conviene più…»

Chiellini, ormai prossimo giocatore dei Los Angeles Galaxy, si è espresso sulla prossima stagione individuando nell’Inter ancora la squadra da battere. Poi una considerazione su Dybala e Di Maria. Le sue parole a Radio Rai

FAVORITA − Secondo Chiellini, l’Inter sarebbe ancora superiore alle altre squadre: «Al momento, penso che l’Inter sia davanti a tutte nonostante abbia perso questo Scudetto. Credo sia una spanna superiore alle altre. Chiaro che ad oggi si parla ancora della stagione scorsa perché a parte chi è andato via per fine contratto, nessuno è ancora arrivato. Quindi mi sembra ancora troppo presto, bisogna parlare a fine mercato. Chi conviene Dybala all’Inter o Di Maria alla Juventus? Difficile stabilirlo prima, le squadre vanno giudicate più in la, presto per parlarne. Sia Paulo che Di Maria sono giocatori fantastici ma ovviamente questi giocatori devono essere integrati con i rispettivi compagni. Nessuno vince da solo neanche Messi e Cristiano Ronaldo».