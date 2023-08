Chiellini: «Inter in finale di Champions League non a caso! Però…»

Chiellini ha parlato ovviamente della Juventus ma con l’occasione anche dell’Inter: il suo pensiero elogia i nerazzurri ma sottolinea anche un suo “ma”.

PESO − Giorgio Chiellini ha parlato, in riferimento alla Juventus, anche dell’Inter di Simone Inzaghi. Il suo pensiero riferito a Tuttosport: «L’Inter sta cambiando anche se chi arriva in finale di Champions è valido però con Lukaku e Dzeko sarebbe stato diverso il peso nerazzurro . In prima fila vedo Napoli e Inter, dietro Milan e Juve. La Juve deve puntare come ogni anno a vincere lo scudetto. Non dipenderà solo da loro ovviamente, nel passato partiva nettamente favorita mentre questa volta non sarà così. Non è la favorita anche se può vincerlo. Negli ultimi due anni lo scudetto non è andato alla favorita e questo può essere di buon auspicio. Vlahovic o Lukaku? Io partirei da una riflessione, ovvero che questo tipo di discorso esiste perché la Juventus ha necessità economiche. Se non ci fossero queste necessità non se ne sarebbe manco parlato».

Fonte: Tuttosport