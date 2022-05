Chiellini incorona Bastoni: «Fortissimo, l’Italia può dormire sonni tranquilli»

Chiellini ha salutato i tifosi della Juventus con la sua ultima partita allo Stadium contro la Lazio. Ripreso da Sky Sport, l’ormai prossimo ex capitano della Nazionale incorona Bastoni dell’Inter come suo erede

INCORONAZIONE − Chiellini vede in Bastoni dell’Inter il suo possibile erede in Nazionale: «Erede Chiellini? Quando ha smesso Pirlo tutti erano preoccupati per un nuovo Pirlo, che però non c’è. Si è creata una squadra nuova, perché con quelle caratteristiche non c’erano. Io ritengo Bastoni fortissimo, ha caratteristiche diverse da me ma l’Italia può dormire sonni tranquilli e lui verrà ricordato come Alessandro Bastoni».