Chiellini: «Guardiola non ha scuse quest’anno! Inter, sfrutta le punte e la tensione»

Giorgio Chiellini, dopo la fine di Manchester City-Real Madrid, ha commentato la sfida che attende l’Inter nella finale di UEFA Champions League, il programma il 10 giugno a Istanbul

TENSIONE – Ecco il pensiero di Giorgio Chiellini sul Manchester City, avversaria che si contenderà con l‘Inter il titolo di Campione d’Europa il 10 giugno a Istanbul: «Per quello che abbiamo visto stasera sembra difficile trovare punti deboli. Se giocano così non ce n’è per nessuno. Speriamo abbiano tensione perché hanno la pressione da vincere, anche per gli investimenti fatti. Se c’è tensione la palla gira più lentamente e magari si commettono più errori. Secondo me Guardiola ha l’ossessione. In Premier League non vengono valorizzate le vittorie. Contro l’Inter non ha scuse, non può non vincere questa Champions League. L’unica speranza per gli italiani è la tensione. L’Inter dovrà essere brava di giocare sui tempi e sfruttare Dzeko e Lautaro Martinez, che dopo il Mondiale ha cambiato marcia, anche grazie alla fascia di capitano. Se loro due riescono a vincere i duelli contro i difensori potrebbero avere qualche speranza. Gli altri 8 dovranno correre tanto, perché la palla ce l’avrà sempre il City».

