Chiellini: «Duello con Zapata? Come con Lukaku e Lautaro Martinez»

SCONTRO DI GIOCO – Giorgio Chiellini era in campo sabato in Juventus-Inter 3-2 e stasera nella finale di Coppa Italia vinta con l’ Atalanta . Il difensore paragona gli attaccanti che ha dovuto marcare: «Avversari duri? È successo con Duvan Zapata , ma anche con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sabato. Puoi anche perdere qualche duello e fa parte del gioco. Però se stai alto e te la giochi sono rischi accettabili. Zapata è partito forte, l’Atalanta ha fatto il primo tempo molto bene: ci ha rubato palloni in uscita e ha fatto anche gol».

