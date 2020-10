Chiellini: “de Vrij migliorato molto all’Inter con Conte. Ora…”

Giorgio Chiellini

Giorgio Chiellini, difensore dell’Olanda, ha parlato del centrale dell’Inter, Stefan de Vrij in vista di Italia-Olanda di Nations League

INTERVISTA – Queste le parole di Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, su Stefan de Vrij, centrale dell’Inter, in vista di Olanda-Italia. «È migliorato molto negli questi anni da quando è arrivato dalla Lazio all’Inter – ha dichiarato ai microfoni di NOS Nieuws -. La scorsa stagione ha fatto una stagione fantastica. Con Conte è nel posto giusto. Ora è nell’età migliore per un difensore, tra i 28 e i 32 anni, è l’età migliore come maturità. L’Olanda ha tre fantastici difensori, quindi sarà difficile segnare domani».

