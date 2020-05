Chiellini: “Conte ha cambiato tutto! Balotelli mi ha sorpreso in positivo”

Chiellini è stato ospite in una diretta Instagram con Christian Vieri. Il difensore della Juventus ha parlato delle recenti polemiche con Felipe Melo e Mario Balotelli, ma anche di Antonio Conte. Di seguito le dichiarazioni del centrale bianconero

RIVOLUZIONE TECNICA: IL DIFENSORE CHE IMPOSTA

Giorgio Chiellini parla della rivoluzione portata da Antonio Conte: «Abbiamo ripreso ad allenarci da 10 giorni, a Torino la situazione è diversa. E’ la città con più contagi dopo Milano. Rientro? C’era tanta voglia, ora sta arrivando anche la condizione. Sono al 90% con il ginocchio, devo recuperare come gli altri da questo periodo di stop. Il ruolo dei difensori e l’impostazione nel calcio moderno? Nel post-Guardiola, io ho iniziato con Conte, è cambiato modo di giocare per noi difensori».

LA POLEMICA DELLA SETTIMANA

Giorgio Chiellini si sofferma sulle polemiche con Felipe Melo e Super Mario: «Libro? Era in un momento in cui mi andava di lasciare qualcosa e ci ho messo tanto impegno. Mi prendo annessi e connessi, fa parte del gioco. Melo e Balotelli? Mi andava di raccontarlo, non mi sono nascosto. Pensavo avrebbe fatto casino un paio di giorni e poi si sarebbe parlato di altro. Invece ora, in questo periodo, non si parla d’altro. Balotelli? Mi ha sorpreso in positivo con questa sua assunzione di responsabilità, da persona intelligente. Da giovane ha avuto comportamenti così così, ma non rancore. Spero neanche da parte sua. E’ stato molto carino. Poi il tempo è sempre il miglior chiarificatore».