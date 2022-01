Chiellini: «Campo di San Siro? Ne ha parlato anche Inzaghi, spero migliori»

Chiellini ha parlato a DAZN nell’immediato post partita del pessimo 0-0 di Milan-Juventus (vedi articolo). Il difensore bianconero dà ragione a Inzaghi sullo stato inguardabile del campo di San Siro (vedi articolo) e ritiene che abbia influenzato la prestazione di stasera.

TERRENO PESSIMO – Anche Giorgio Chiellini, dopo Milan-Juventus, si aggiunge alla lunga (e giustificata) lista di critici del prato di San Siro: «Il campo è questo, per tutte e due le squadre. Ne ha parlato anche ieri Simone Inzaghi: si è giocato tanto, è tosta. Qualche dubbio sul calendario con due partite in due giorni c’è. È stato così per tutte e due le squadre, ci sono state delle giocate ma un po’ rallentate. Spero migliori, questo stadio rimane il migliore d’Italia e c’è bisogno che abbia un campo adeguato».