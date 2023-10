Chiellini: «Bastoni uno dei centrali più forti in circolazione, della sua età…»

Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus, ha elogiato Alessandro Bastoni, centrale dell’Inter e della Nazionale.

OPINIONE – Giorgio Chiellini ha parlato della nuova coppia difensiva della Nazionale formata da Alessandro Bastoni e da Giorgio Scalvini nel corso dell’intervista rilasciata al canale YouTube di Planetwin365News. Queste le parole dell’ex difensore della Juventus sul centrale dell’Inter. «Una mia opinione? Alessandro lo conosco meglio perché ho avuto modo di passarci gli ultimi due anni insieme e di lui ho già parlato tante volte e sempre bene e lo ribadisco: secondo me, è uno dei centrali più forti in circolazione, della sua età è nei primi 3-5 al mondo e deve solo continuare a lavorare e ad aver voglia di migliorarsi. Questo né più né meno, non che non ce l’abbia, ma è solo un percorso normale di un ragazzo di 24 anni, soprattutto per un difensore. Io i migliori anni della mia carriera li ho fatti dai 33 ai 35 e alla sua età non ero sicuramente così forte. Se avrà quella costanza mentale, un pizzico di fortuna con gli infortuni, che non ne abbia troppo grandi, è un giocatore su cui l’Italia potrà contare per tanti anni».