Chiellini incorona Bastoni: «Nel mondo, in pochi al suo livello! Moderno»

Chiellini, ex storico difensore della Juventus e dell’Italia campione d’Europa, incorona Alessandro Bastoni. A detta sua, il centrale dell’Inter, è tra i migliori al mondo.

GARANZIA – Giorgio Chiellini, intervistato da AS, pone fiducia nell’Italia. Stasera la partitissima contro la Spagna, seconda sfida del gruppo B. L’ex campione risponde così: «Spalletti sta facendo un ottimo lavoro ed è la garanzia del progetto. Ho parlato con alcuni giocatori dell’Italia e mi dispiace non esserci, ma gli impegni che ho me lo impediscono. Possiamo arrivare di nuovo in finale: firmerei per un altro Italia-Spagna». Nell’ultimo Europeo, quello vinto dagli azzurri, Chiellini fu il capitano. Iconico in semifinale il siparietto con Jordi Alba.

Chiellini incorona Bastoni: “Tra i migliori al mondo”

RICONOSCIMENTO – Lo stesso Chiellini, incalzato sulla difesa dell’Italia, non ha dubbi: «Il migliore al momento è Bastoni. A livello tecnico ce ne sono pochi al suo livello nel mondo, sta crescendo e interpretando bene la nuova evoluzione del calcio, meno posizionale e sempre più tecnico e offensivo. Gioca in una difesa a tre, ma cambia posizione, si posiziona alto e ha una calma enorme nel toccare la palla. Potrebbe essere un grande difensore centrale spagnolo». Il difensore dell’Inter anche stasera guiderà la retroguardia azzurra con Calafiori al suo fianco.