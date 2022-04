Chiellini avvisa l’Inter: «Coppa Italia importante. Bisogna arrivarci bene»

Chiellini, ai microfoni di Calcio totale su Rai Sport, si è concentrato sulla finale di Coppa Italia il prossimo 11 maggio. Sfida all’Inter per un trofeo, a detta del giocatore, molto importante

COME ARRIVARCI − Chiellini ha le idee chiare in vista del match dell’11 maggio e avvisa i nerazzurri: «Coppa Italia contro l’Inter? Abbiamo prima il Venezia in casa e poi il Genoa in trasferta. Bisogna quindi arrivare bene alla finale. E’ un obiettivo molto importante per noi. Una possibile vittoria in Coppa Italia credo sia importante anche per cominciare al meglio la prossima stagione».