Chiarugi: «Inter forte ma Fiorentina meritava qualcosa di più»

Chiarugi, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto su Radio Sportiva per parlare della finale di Coppa Italia vinta dall’Inter

MERITI – Luciano Chiarugi commenta così la finale di Coppa Italia fra Fiorentina ed Inter: «L’Inter era favorita per quello che ha fatto e che continua a fare e speriamo che possa essere vincente anche in Champions League. Ma nella partita di ieri mi è piaciuta molto la Fiorentina. L’Inter vista soccombere subito. Chiaro che poi tutte partite diventano difficili, soprattutto una finale. L’Inter ha indubbiamente valore. All’inizio hanno perso le misure e poi in 10 minuti hanno capovolto la partita. Sono stati veramente bravi a organizzarsi e a colpire. Lautaro Martinez è in una condizione smagliante. La Fiorentina nel finale poteva fare qualcosa di più però nel calcio, si sa bene, che chi è bravo conclude e chi è più sfortunato no. Questo traguardo sarebbe stato importante per la società viola. Nell’ultima mezz’ora entrambe le squadre hanno perso il senso del gioco e l’Inter faceva davvero fatica a contenere la Fiorentina. Onore ai viola ma anche ai nerazzurri, che sono riusciti a portare questo sigillo importante sia per Inzaghi che per la società. Dico però che la Fiorentina meritava qualcosina di più. Sappiamo bene la forza dell’Inter, si è ritrovata in quel quarto d’ora e ha chiusa la partita. L’Inter ha una difesa e un centrocampo forte ma nella finale di Coppa Italia alcuni giocatori non hanno brillato un granché. Ha vinto sì l’Inter ma la Fiorentina ha dimostrato fino in fondo di avere forza e credibilità. Pensavano tutti che l’Inter potesse avere qualcosa in più ma le finali hanno sempre un punto interrogativo. Per me era una partita da 50 e 50».