Cherubini (AD Parma): «Leoni? C’è un’idea! Su Chivu Inter corretta»

Cherubini, Amministratore Delegato del Parma, ha parlato di Giovanni Leoni. Ma non solo. Il dirigente dei ducali si è espresso anche su Cristian Chivu, che allenerà l’Inter.

LA DECISIONE DI VOLER ANDARE – Dopo aver parlato a Sky Sport, Federico Cherubini si è espresso su Cristian Chivu, da pochissime ore diventato un nuovo allenatore dell’Inter. Le sue parole a Sportitalia: «Che potesse avere delle opportunità sì, così importante no. Auguro il massimo a Cristian, abbiamo vissuto mesi intensi e ha dato un contributo straordinario per raggiungere un obiettivo difficile. Abbiamo accolto questa decisione con grande serenità».

L’INSERIMENTO DELL’INTER – Cherubini poi si esprime sul mancato rinnovo e sull’incursione decisiva del club nerazzurro: «Due settimane fa dissi che avevamo un’opzione unilaterale in nostro possesso da poter esercitare ma che non era nostra intenzione farla. Oggi Christian magari aveva altre idee, era inutile bloccarlo. Abbiamo preferito aspettare e vedere cosa succedeva. L’Inter è stata corretta, ci ha informato dei passi, tutto è accaduto in maniera serena».

L’APPEAL VERSO LEONI – Il Parma ha un gioiello di nome Giovanni Leoni. L’Inter è sul ragazzo, ma non solo. Cherubini ha risposto in questo modo: «Sì, in Italia è all’estero. L’idea è farlo rimanere un altro anno a Parma».