Cherubini: «Napoli? Vogliamo la salvezza, la gente di Parma aiuti!»

Cherubini prova a caricare l’ambiente di Parma, in vista della partita contro il Napoli. Una sfida che l’Inter dovrà necessariamente osservare, pur giocando in contemporanea con la Lazio.

SALVEZZA – Il Parma lotta per conquistare la salvezza, non ancora centrata. L’Amministratore Delegato Federico Cherubini, raggiunto dai colleghi di Sky Sport, ha parlato dell’obiettivo più importante per la sua squadra. Queste le sue parole: «Siamo concentrati sul nostro obiettivo, pur sapendo bene quale sia anche quello dei nostri avversari. Da mesi stiamo portando avanti questa corsa con grande determinazione, e la nostra attenzione è massima. Consolidare la permanenza in Serie A sarebbe una cosa bellissima».

NAPOLI – Ovviamente non poteva mancare la domanda sulla partita contro gli azzurri, fondamentale anche in ottica scudetto. Una gara che coinvolge anche l’Inter, che alla stessa ora sarà impegnata contro la Lazio a San Siro. Cherubini chiama l’apporto di tutto il pubblico di Parma: «Affrontiamo la squadra più forte del campionato, lo dicono la classifica e i numeri. Mi auguro sia una bella partita, ma soprattutto che la comunità di Parma colga l’importanza di questo momento e riconosca lo sforzo che la società ha compiuto per arrivare in questa categoria, che tutti insieme speriamo di riuscire a mantenere».