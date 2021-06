Chelsea su Hakimi, all’Inter offerta di 50 milioni più un ex nerazzurro – CdS

Il “Corriere dello Sport” anche oggi rilancia con una novità per quanto riguarda la possibile cessione di Achraf Hakimi. Il Chelsea sarebbe pronto a sborsare una cifra di 50 milioni e avrebbero elencato 3-4 calciatori dal costo diverso l’uno dall’altro.

L’OFFERTA – Per Achraf Hakimi l’offerta del Paris Saint-Germain è ancora ferma a 60 milioni, ma l’Inter come noto da tempo ne chiede 80. Secondo il quotidiano romano, nel colloquio tra Piero Ausilio e Leonardo, il dirigente nerazzurro non si è detto interessato a contropartite tecniche presenti nella squadra francese. Diverso invece il discorso legato al Chelsea, fermo a un’offerta intorno ai 50 milioni ma elencando almeno 3-4 elementi della rosa come possibili contropartite tecniche. Il primo è Emerson Palmieri, che l’Inter segue da tempo. Attenzione anche ai nomi di Zappacosta, l’attaccante Tammy Abraham e l’ex Mateo Kovacic, un pallino di Ausilio.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

