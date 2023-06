Il Chelsea spiana la strada all’Inter per… lo sponsor! Le ultime − TS

Il Chelsea potrebbe ora spianare la strada all’Inter per l’accordo con lo sponsor: c’è Paramount al centro delle discussioni, ma per i nerazzurri non è l’unico. Lo dice Tuttosport.

SPONSOR − Nuovi punti di contatto tra l’Inter e il Chelsea. Stavolta non per i colloqui riguardanti Romelu Lukaku (vedi QUI), ma per il main sponsor. Al centro di tutte le discussioni c’è infatti Paramount, il network americano che avrebbe tutte le intenzioni di esserci sulle maglie del club inglese. Eppure la Premier League ha detto no per non andare contro gli interessi di quei network che hanno pagato i diritti televisivi per trasmettere le partite del campionato inglese. Questo potrebbe spianare la strada all’Inter, intenzionata a sostituire l’insolvente Digitalbits. In ogni caso, ora come ora, la prima pista per i nerazzurri conduce a Qatar Airways con cui è già in contatto da mesi. La società nerazzurra porterebbe, infatti, 35 milioni di euro nelle casse della società insieme a eBay sulla manica e allo stesso Paramount sul retro. A riferirlo è Tuttosport.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi