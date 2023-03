Chelsea, rimonta completa! Ribalta il Borussia Dortmund, ai quarti

Il Chelsea segue ai quarti di Champions League il Benfica, dilagante sul Club Brugge (vedi articolo). Match iniziato con dieci minuti di ritardo per traffico, i londinesi superano 2-0 il Borussia Dortmund ribaltando il KO dell’andata (1-0).

RIMONTA COMPLETA – Il Chelsea ce la fa: quarti di Champions League. La formazione di Graham Potter, dopo tanti passaggi a vuoto, batte 2-0 il Borussia Dortmund dopo aver perso 1-0 l’andata. La partita per i tedeschi comincia subito male, infortunio muscolare per Julian Brandt dopo tre minuti. Al 17’ ci prova Marco Reus con un gran calcio di punizione, vola Kepa Arrizabalaga a respingere. Sono poi tante le occasioni per il Chelsea, che non riesce a concretizzare. Fra queste un palo interno di Kai Havertz al 28’ e un miracolo di Alexander Meyer su Joao Félix dopo buco di Kalidou Koulibaly. I Blues riescono a segnare poco più tardi, al 43’: cross da sinistra di Ben Chilwell, liscia Raheem Sterling ma la palla gli rimane lì e con un rimpallo supera un avversario per poi mettere dentro sotto la traversa. Appena iniziata la ripresa rigore per il Chelsea, per fallo di mano di Marius Wolf su cross di Chilwell (assegnato al VAR). Havertz si incarica della battuta, spiazza il portiere ma prende il palo. Per il Borussia Dortmund il problema è che a respingere per primo è Salih Ozcan, entrato in area prima della battuta: il VAR fa ripetere. Havertz ci riprova, stesso angolo alla sinistra di Meyer e al 53’ il 2-0 diventa realtà. Ospiti vicini a rimettere in parità il doppio confronto con una deviazione di Jude Bellingham, sul fondo di poco. Nel quinto dei sei minuti di recupero, con Meyer in area, palla a Wolf e sul suo tiro Kepa para. È l’ultima occasione per il Borussia Dortmund, Chelsea avanti.

