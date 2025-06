Il Chelsea non sbaglia con l’Esperance Tunis e ora c’è il Benfica

Il Chelsea vince 3-0 nella notte italiana alle 3 contro l’Esperance Tunis. I Blues agli ottavi di finale incontreranno il Benfica.

I BLUES NON SBAGLIANO – Quasi una passeggiata di salute per il Chelsea, che nella notte italiana era chiamato a vincere contro l’Esperance Tunis per strappare il pass verso gli ottavi di finale del Mondiale per Club. E la squadra di Enzo Maresca non sbaglia. La partita si gioca in contemporanea con Los Angeles FC-Flamengo, con i brasiliani praticamente già certi sia della qualificazione che del primo posto. E agli ottavi ci sarà la sfida contro il Bayern Monaco. Ritornando al Chelsea, i Blues aprono e chiudono la partita nei minuti di recupero del primi tempo. Al 48′ segna Adarabioyo su assist di Enzo Fernandez, mentre due minuti dopo, sempre in pieno recupero, raddoppia il neo-acquisto Delap. Nella ripresa, il Chelsea amministra ma trova il gol ancora una volta nel recupero, ossia all’ultimo minuto di recupero, al 97′, con il classe 2006 Tyrique George. Tanti ragazzi in campo per Maresca, che conferma la volontà di andare avanti con i giovani. Basti pensare che quest’anno i londinesi hanno avuto l’organico con l’età media più bassa nella storia di tutta la Premier League. Agli ottavi di finale sfida tutta “europea” contro il Benfica.

ESPERANCE TUNIS-CHELSEA 0-3

45’+2′ Adarabioyo, 45’+5′ Delap, 90’+7′ George