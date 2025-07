Mondiale per Club, Joao Pedro trascina il Chelsea! 2-0 al Fluminense

Al Meadowlands Stadium di East Rutherford si è giocato per un posto nella finalissima del Mondiale per Club. A strappare il pass per la prima finale della nuova edizione è il Chelsea di Maresca che ha vinto 2-0 contro il Fluminense.

FINALE – Il Chelsea vince 2-0 contro la Fluminense nella semifinale del Mondiale per Club. Presente allo stadio anche Ronaldo il Fenomeno. Partono subito bene gli inglesi che provano ad indirizzare subito la strada. La semifinale si sblocca al 18′ con il Chelsea che passa in vantaggio grazie allo splendido destro a giro di Joao Pedro. Al 36′ succede il casino in campo: Lextier pesca un mani di Chaloba e indica il dischetto del rigore. Due minuti dopo, lo stesso fischietto internazionale revoca la sua decisione per una posizione regolare.

Chelsea, doppietta per Joao Pedro

RIPRESA – Il secondo tempo si apre con lo stesso pressing del Chelsea. Al 56′ poi arriva il raddoppio dei londinesi con il solito Joao Pedro. Doppietta personale per Joao Pedro che al suo esordio beffa per due volte la sua ex squadra. L’attaccante dei Blues si accentra e con il destro la incastona sotto la traversa un tiro imprendibile. Nel finale si accentua il clima tra le due squadre che provano a giocarsi l’accesso alla finale del Mondiale. Al triplice fischio, dopo quasi 9′ minuti di recupero, a sorridere è il Chelsea. Domani invece, l’altra semifinale Psg-Real Madrid.