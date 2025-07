Il Chelsea massacra il Psg e vince il Mondiale per Club! Un rosso

Il Chelsea ha asfaltato il Psg in finale del Mondiale per Club per 3-0. Enzo Maresca vince il duello in panchina con Luis Enrique.

SHOW BLUES – Al MetLife di New York, ossia la stessa della prossima finale del campionato del Mondo 2026, va in scena la finalissima della prima edizione del Mondiale per Club tra Chelsea e Psg. I Blues, dagli ottavi fino alle semifinali, hanno incontrato durante il loro cammino Benfica, Palmeiras e Fluminense; mentre i campioni d’Europa hanno eliminato in sequenza Inter Miami, Bayern Monaco e Real Madrid. Ora l’ultimo atto, peraltro tra coloro che hanno vinto l’ultima edizione della Conference League, il Chelsea di Enzo Maresca, e l’ultima squadra vincitrice della Champions League, appunto il Psg di Luis Enrique. Tutti i pronostici della vigilia vengono spazzati clamorosamente in campo. Perché il Chelsea disputa una partita pazzesca travolgendo i francesi. Dopo 5′ subito super occasione per Cole Palmer, che calcia un rigore in movimento sull’esterno della rete. Il Psg prova a rispondere al 18′ con Doué, ma è bravo Sanchez a dire di no. Al 22′ parte lo show del Chelsea e soprattutto di Palmer, che prima sblocca il risultato e poi in fotocopia raddoppio sette minuti più tardi. Al 43′, Joao Pedro fa addirittura 3-0.

ROSSO – Nella ripresa, il Chelsea non molla e non cala d’intensità. Dal canto suo, il Psg prova a reagire, cercando la via del gol con Joao Neves prima e Dembele con Vitinha dopo. Niente da fare, Sanchez è ben attento. All’ora di gioco entra Delap al posto di Joao Pedro. E da qui parte una sorta di duello tra l’attaccante e Donnarumma, che lo neutralizza due volte negando il 4-0. Nel finale, Joao Neves tira i capelli a Cucurella e si becca il rosso.

CHELSEA-PSG 3-0

22′ e 29′ Palmer, 43′ Joao Pedro