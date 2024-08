Chelsea-Inter, parla Colwill: «Inter grande squadra. Dobbiamo affrontarla così!»

In vista dell’amichevole Chelsea-Inter, con cui si chiuderà il precampionato dei nerazzurri, il calciatore dei Blues Levi Colwill si è così espresso sul valore dei meneghini e sull’importanza di tale sfida.

IL GIUDIZIO – In attesa di Chelsea-Inter, ultima amichevole estiva per i nerazzurri, il giocatore degli inglesi Levi Colwill ha speso parole al miele per i nerazzurri in un’intervista concessa ai canali ufficiali del club londinese: «Dobbiamo affrontare questa gara come se fosse la prima partita ufficiale della stagione. Loro sono una grande squadra. Erano in finale di Champions League due stagioni fa, quindi hanno molto da dare in campo e ci sfideranno in questa partita: ottenere una vittoria ci metterebbe sulla buona strada per il resto della stagione».

Colwill sull’emozione per l’incontro: una suggestione!

LE SENSAZIONI – Colwill si è successivamente espresso sulle emozioni da lui provate per il ritorno allo Stamford Bridge, stadio in cui si disputerà l’amichevole tra Chelsea e Inter: «Tornare a Stamford Bridge con i nostri tifosi è una cosa molto emozionante. Non credo che i tifosi capiscano quanto ci manchi sentirli cantare, durante l’estate. Sarà sicuramente emozionante e avremo bisogno di loro per tutta la stagione, proprio come l’anno scorso». Una dichiarazione molto chiara, a testimonianza di come l’Inter sia rispettata in Europa pur non avendo concluso come sperato l’ultima edizione della Champions League.