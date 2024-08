Chelsea-Inter, due novità in difesa per Simone Inzaghi. La situazione

Simone Inzaghi chiede ai suoi delle risposte definitive. Oggi l’ultima amichevole a Londra, poi la testa sarà rivolta al Genoa in Serie A.

RISPOSTE – L’Inter, alle 16 – ora italiana – scenderà in campo nell’ultima amichevole stagionale contro il Chelsea a Londra. Simone Inzaghi però, sa di dover definire meglio alcuni dettagli e allo stesso tempo si aspetta delle risposte definitive da parte della difesa. Lo stesso reparto che nelle ultime uscite ha risposto con un due di picche. Esclusa la vittoria contro il Las Palmas, l’Inter ha sempre subito almeno un gol in questo pre-campionato. Ecco perché Simone Inzaghi non riesce a restare tranquillo in vista della prima giornata di Serie A in programma settimana prossima.

Non solo risposte: l’Inter e le novità

NOVITÀ – Simone Inzaghi, nella delicata sfida contro il Chelsea a Stamford Bridge, scenderà in campo con alcune novità rispetto alle ultime amichevoli. Confermata la presenza di Yann Sommer in porta, Inzaghi si affida a qualche piccola rivoluzione in difesa. Benjamin Pavard potrebbe rientrare da titolare, stesso discorso per Carlos Augusto che potrebbe far rifiatare Alessandro Bastoni, un po’ in affanno, sul settore di centro-sinistra. Da questo cambio, il tecnico piacentino attenderà delle risposte definitive per iniziare a lavorare poi per la gara di Marassi contro il Genoa.