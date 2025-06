Chelsea, due gol per battere il Los Angeles FC all’esordio!

Il Chelsea non sbaglia all’esordio al Mondiale per Club e vince contro il Los Angeles FC con il risultato di 2-0. Tanti rischi, ma un gol all’80’ ha chiuso definitivamente i conti.

PARTITA – Il Chelsea vince all’esordio nel Mondiale per Club con il risultato di 2-0 contro il Los Angeles FC. La squadra inglese allenata da Fabio Maresca ha rischiato molto e non ha giocato una grandissima partita, eppure è stata capace di segnare nei momenti più importanti. La prima rete della serata americana è stata firmata da Pedro Neto al minuto 24 su assist di Nicolas Jackson. Nella ripresa il neo-entrato Olivier Giroud ha sfiorato a più riprese il pari, poi all’80’ il centrocampista Enzo Fernandez ha chiuso i conti. L’attaccante Liam Delap, classe 2003, ha fatto la sua prima gara ufficiale col Chelsea e l’ha impreziosita con un assist perfetto per il compagno argentino in area di rigore. Fernandez da pochissimi metri ha dovuto solo stoppare di petto e mettere la palla in rete con il piede sinistro. Finisce perciò la prima partita del girone D del Mondiale per Club con un successo dei Blues: stanotte alle ore 3 italiane è in programma la seconda di questo raggruppamento. Si affronteranno Flamengo e Esperance Tunis.

CHELSEA-LOS ANGELES FC 2-0

Neto (C) al 34′, Fernandez (C) all’80’