Chelsea, 2-1 contro il Palmeiras! In semifinale c’è il Fluminense

Il Chelsea vince 2-1 contro il Palmeirasc e accede in semifinale del Mondiale per Club. I londinesi raggiungono il Fluminese che ieri sera ha eliminato l’Al Hilal di Simone Inzaghi.

SEMIFINALE – A Philadelphia il Chelsea batte 2-1 il Palmeiras e strappa il pass per la semifinale del Mondiale per Club. I Blues incontreranno un’altra brasiliana, questa volta il Fluminense che ieri ha eliminato gli arabi di Simone Inzaghi. Partita subito aggressiva da parte degli Europei che non danno tregua ai sudamericani. Dopo nemmeno 15′ minuti arriva il vantaggio del Chelsea con un sinistro dal limite del solito Palmer. Nella ripresa parte bene il Palmeiras che si prende il gol del pari al 53′ con Estevao da posizione defilata. All’83’ arriva il gol partita con Malo Gusto che da calcio d’angolo indirizza in porta e graziato dalla deviazione di Giay porta il Chelsea di nuovo in vantaggio con una fortunosa autorete.