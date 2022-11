Chelsea, Casadei in grande spolvero: tripletta in amichevole per l’ex Inter!

TRIPLETTA – Il Chelsea Under 21 ha affrontato in amichevole il Dulwich Hamlet, sfida terminata sul 3-6 per i Blues. In campo anche l’ex Inter Cesare Casadei che si è messo decisamente in mostra siglando tre gol e strappando gli applausi dei suoi tifosi ma anche di quelli avversari. Il giovane centrocampista classe 2003 spera con le sue prestazioni di poter presto fare il salto di qualità in prima squadra. Un obiettivo che al momento sembra lontano ma che Casadei punta concretamente.