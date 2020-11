Chatelle: “Lukaku, Haaland me lo ricorda. Può seguire…”

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku Genoa-Inter

Thomas Chatelle, opinionista di Proximus Sports, ha parlato di Erling Braut Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, e di Romelu Lukaku

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Thomas Chatelle, opinionista che ha seguito Borussia Dortmund-Bruges per Proximus Sports, su Erling Braut Haaland, attaccante dei gialloneri. «Haaland ha molte qualità, nella sua potenza mi ricorda un certo Romelu Lukaku. Haaland è probabilmente più avanti nel suo processo a questa età. Ha quella mentalità vincente che ha Lukaku. Avrà quella forza mentale per migliorare sempre e durare come fa per Lukaku? È assolutamente da vedere, ma in ogni caso può seguire le orme di Romelu».

Fonte: Rtbf.be