Champions League, un solo giocatore dell’Inter nella top-11!

Ieri sera è finita definitivamente la Champions League, che si è chiusa con la finale vinta dal Psg contro l’Inter per 5-0. Un solo giocatore nerazzurro ha conquistato la top-11 della competizione.

TOP-11 – L’Inter ha chiuso la sua Champions League con una finale persa per 5-0 contro il Psg. È stata la finale con lo scarto più pesante della storia nerazzurra. Sarà probabilmente ricordata come la pagina più grigia, anzi nera, della storia del glorioso club meneghino. Lo conferma anche la scelta della Uefa, che oggi ha pubblicato sui suoi profili social la formazione migliore della competizione appena conclusa. L’Inter nel suo percorso ha perso solo una volta col Bayer Leverkusen prima del Psg, eppure le scelte non sono ricadute sui suoi giocatori. Bayern Monaco eliminato, Barcellona idem con un doppio scontro eroico, ma la Uefa ha premiato altri.

👕🙌 UEFA's Technical Observer Group has selected its 2024/25 UEFA Champions League Team of the Season…#UCL pic.twitter.com/sxWvBWwISk — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 1, 2025

Nella top-11 della Champions League dei calciatori dell’Inter figura solo il difensore centrale Alessandro Bastoni. Al suo fianco tre del Psg, ossia Nuno Mendes a sinistra con Achraf Hakimi e Marquinhos a destra. Proprio la squadra parigina è la più rappresentata: sono sette i giocatori presenti. Tra gli altri poi i due esterni da record del Barcellona, vale a dire Raphinha e Lamine Yamal.