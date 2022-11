Champions League, un match dell’Inter contro il Porto trasmesso in chiaro

Alcune gare degli ottavi di Champions League che vedranno impegnate le italiane, tra cui l’Inter contro il Porto, verranno trasmesse in chiaro.

PARTITE – Dopo Inter-Porto (vedi articolo), è stato reso noto anche dove verrà trasmesso il ritorno degli ottavi di finale di Champions League della squadra nerazzurra. Secondo quanto riportato da CalcioeFinanza.it, Porto-Inter, in programma martedì 14 marzo 2023, verrà trasmesso in chiaro su Mediaset. Oltre il match che vedrà impegnati in trasferta i nerazzurri, l’emittente di Cologno Monzese manderà in onda anche Milan-Tottenham (martedì 14 febbraio 2023, ore 21), Eintracht Francoforte-Napoli (martedì 21 febbraio 2023, ore 21) e una tra Club Brugge-Benfica e Chelsea-Borussia Dortmund (martedì 7 marzo 2023, ore 21).

Fonte: CalcioeFinanza.it