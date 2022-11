Champions League, ufficiale una delle possibili rivali dell’Inter. Simeone flop!

Si sono concluse le due partite delle ore 18.45 di UEFA Champions League, che hanno anche sancito gli ultimi verdetti del girone B. Ufficiale una delle possibili avversarie per l’Inter, così come il flop totale dell’Atletico Madrid di Diego Simeone.

VERDETTI – Arrivano i primi verdetti dalla UEFA Champions League. Si è infatti ufficialmente concluso il girone B della competizione, con la classifica finale. Brutto colpo per l’Atletico Madrid che dopo la sconfitta per 2-1 in trasferta contro il Porto chiude al quarto posto e quindi è fuori da tutto, Europa League compresa. Un vero flop per Diego Simeone, sempre più a fine ciclo. La vittoria dei portoghesi, inoltre, in contemporanea allo 0-0 tra Club Brugge e Bayer Leverkusen, sancisce il primo posto nel girone con i belgi secondi. L’Inter conosce, quindi, un’altra delle possibili avversarie per gli ottavi di finale.