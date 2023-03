Champions League, il traguardo dell’Inter un orgoglio italiano – SM

L’Inter raggiunge un grande traguardo in Champions League e con essa anche Milan e Napoli. Tre squadre italiane ai quarti di finale sono fonte di orgoglio per la Nazione. Di seguito il servizio di Sportmediaset.

ORGOGLIO ITALIANO – La conquista dei quarti di finale di Champions League riporta entusiasmo in casa Inter ma non solo. Il clima di gioia si estende all’Italia intera, visto che tre squadre italiane, a questo punto della competizione, non si vedevano da ben 17 anni. Come racconta Mino Taveri, nel servizio per Sportmediaset, sapere Inter, Milan e Napoli ai quarti di Champions League è una soddisfazione, soprattutto dopo la triste assenza della bandiera italiana al Mondiale in Qatar. Come lo è, anche, la quota italiana degli allenatori: Simone Inzaghi (vedi articolo), Stefano Pioli, Luciano Spalletti e Carlo Ancelotti. A tutto questo si aggiunge un ulteriore dato interessante: i tre club italiani agli ottavi hanno segnato sette gol senza subirne alcuno. Avere la porta inviolata, in un tratto così delicato della competizione, è particolarmente rassicurante.

Fonte: Sportmediaset – Mino Taveri