Champions League, giovedì sorteggio per l’Inter: da oggi...

Champions League, giovedì sorteggio per l’Inter: da oggi ritorno play-off

Condividi questo articolo

UEFA Champions League logo trofeo

La Champions League sta per completare il suo quadro per la fase a gironi. Oggi e domani il ritorno dei play-off (tutto in diretta TV su Sky), che darà le ultime sei qualificate: giovedì alle ore 18 il sorteggio (qui le informazioni) con Atalanta, Inter, Juventus e Lazio.

CHAMPIONS LEAGUE – RITORNO PLAY-OFF

PERCORSO CAMPIONI

Dinamo Kiev-Gent (andata 2-1) martedì 29 settembre ore 21 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 252

Midtjylland-Slavia Praga (andata 0-0) mercoledì 30 settembre ore 21 – diretta TV Sky Sport 254

Red Bull Salisburgo-Maccabi Tel Aviv (andata 2-1) mercoledì 30 settembre ore 21 – diretta TV Sky Sport Arena e Sky Sport 253

PERCORSO PIAZZATE

Ferencvaros-Molde (andata 3-3) martedì 29 settembre ore 21 – diretta TV Sky Sport 254

Omonia Nicosia-Olympiakos (andata 0-2) martedì 29 settembre ore 21 – diretta TV Sky Sport Arena e Sky Sport 253

PAOK-Krasnodar (andata 1-2) mercoledì 30 settembre ore 21 – diretta TV Sky Sport 255

Le partite saranno visibili anche su Diretta Gol Champions League sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251 (martedì) e sui canali Sky Sport Football e Sky Sport 252 (mercoledì).