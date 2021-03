Champions League, rinvio scelta sul nuovo format post-2024: non domani

La Champions League potrebbe cambiare forma dal 2024 in avanti, con una versione estesa. Tuttavia, l’UEFA ha annunciato che non sarà domani il giorno della votazione in merito.

RINVIO – “A seguito di diverse richieste dei media negli ultimi giorni, l’UEFA conferma che un meeting del Comitato Esecutivo si terrà domani, mercoledì 31 marzo. Fra i temi in discussione anche il futuro delle competizioni per club (in particolare la Champions League, ndr) dal 2024 in avanti.

Tuttavia, ogni decisione a riguardo sarà presa solo nel prossimo Comitato Esecutivo UEFA del 19 aprile, per finalizzare le discussioni in corso.

I temi che si decideranno nel Comitato Esecutivo di domani sono:

– la proposta di includere le cinque sostituzioni durante gli Europei e le finali di UEFA Nations League del 2021;

– la revisione delle decisioni dello scorso 1 ottobre sulla presenza degli spettatori allo stadio nelle partite UEFA;

– il sistema di selezione delle squadre per i Mondiali Under-20 femminili del 2022″.

Fonte: UEFA.com