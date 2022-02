Champions League, oggi ultime partite di andata degli ottavi: il programma

L’andata degli ottavi di Champions League, molto sfortunata per l’Inter visto il KO col Liverpool, si conclude stasera. Mancano solo due partite, dopo la vittoria di ieri del Chelsea sul Lille (vedi articolo) e il pari della Juventus col Villarreal (vedi articolo). Ecco il programma, una in diretta TV e l’altra in streaming.

CHAMPIONS LEAGUE – ANDATA OTTAVI

Atlético Madrid-Manchester United mercoledì 23 febbraio ore 21 – diretta streaming Amazon Prime Video

Benfica-Ajax mercoledì 23 febbraio ore 21 – diretta TV Sky Sport Uno e Sky Sport 251, streaming Mediaset Infinity