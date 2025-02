Champions League, oggi si chiude l’andata spareggi col Milan: partite e diretta TV

È Feyenoord-Milan la partita delle possibili avversarie dell’Inter in Champions League (le altre due sono Juventus e PSV Eindhoven, con la vittoria ieri dei bianconeri) che si gioca stasera, per chiudere l’andata degli spareggi per l’accesso alla fase a eliminazione diretta. Nelle gare di martedì è saltato il fattore campo, con i successi in trasferta di Borussia Dortmund, PSG e il clamoroso ribaltone del Real Madrid.

CHAMPIONS LEAGUE – ANDATA SPAREGGI

Club Brugge-Atalanta mercoledì 12 febbraio ore 18.45 – diretta TV Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Celtic-Bayern Monaco mercoledì 12 febbraio ore 21 – diretta TV Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e TV8

Feyenoord-Milan mercoledì 12 febbraio ore 21 – diretta streaming Amazon Prime Video

Monaco-Benfica mercoledì 12 febbraio ore 21 – diretta TV Sky Sport Arena e Sky Sport 253

Brest-PSG 0-3 21′ rig. Vitinha, 45′, 66′ Dembélé

Juventus-PSV Eindhoven 2-1 34′ McKennie, 56′ Perisic (P), 82′ Mbangula

Manchester City-Real Madrid 2-3 19′, 80′ rig. Haaland (M), 60′ Mbappé, 86′ Brahim Diaz, 92′ Bellingham

Sporting CP-Borussia Dortmund 0-3 60′ Guirassy, 68′ Gross, 82′ Adeyemi

Per ogni blocco di partite in contemporanea (esclusa Feyenoord-Milan) sarà possibile seguire Diretta Gol Champions League sui canali Sky Sport Uno (ore 21) e Sky Sport 251.