Champions League, da oggi l’andata spareggi con una del lato Inter: partite e diretta TV

In Champions League si torna a giocare ma senza l’Inter, che deve guardare le avversarie “tranquilla” per essere già agli ottavi. Ma dall’andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta ci sono due partite da guardare: l’avversario uscirà da Juventus-PSV Eindhoven o Feyenoord-Milan.

CHAMPIONS LEAGUE – ANDATA SPAREGGI

Brest-PSG martedì 11 febbraio ore 18.45 – diretta TV Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Juventus-PSV Eindhoven martedì 11 febbraio ore 21 – diretta TV Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Manchester City-Real Madrid martedì 11 febbraio ore 21 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 253

Sporting CP-Borussia Dortmund martedì 11 febbraio ore 21 – diretta TV Sky Sport 254

Club Brugge-Atalanta mercoledì 12 febbraio ore 18.45 – diretta TV Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Celtic-Bayern Monaco mercoledì 12 febbraio ore 21 – diretta TV Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e TV8

Feyenoord-Milan mercoledì 12 febbraio ore 21 – diretta streaming Amazon Prime Video

Monaco-Benfica mercoledì 12 febbraio ore 21 – diretta TV Sky Sport Arena e Sky Sport 253

Per ogni blocco di partite in contemporanea (esclusa Feyenoord-Milan) sarà possibile seguire Diretta Gol Champions League sui canali Sky Sport Uno (mercoledì ore 21), Sky Sport Arena (martedì ore 21) e Sky Sport 251.