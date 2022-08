Champions League, l’UEFA fa attendere per il calendario: non oggi, 2 date

I sorteggi della fase a gironi di Champions League stanno per iniziare ma la UEFA fa già attendere per il calendario delle partite. Due possibili date

ATTESA – I sorteggi della fase a gironi di Champions League stanno per iniziare, nei quali anche l’Inter conoscerà le sue avversarie. Intanto la UEFA fa già attendere per il calendario delle partite che non verrà svelato oggi ma tra domani, venerdì 25 agosto e le ore 12.00 si sabato 26.