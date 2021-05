La Champions League 2021-2022 è già più o meno definita (vedi articolo), ma c’è una situazione che può ancora sconvolgere tutto: la vicenda Superlega. La Juventus, così come Barcellona e Real Madrid, stando a Sky Sport rischia seriamente l’espulsione.

SANZIONE IN ARRIVO – Barcellona, Juventus e Real Madrid sono le tre squadre che non hanno rinunciato all’idea della Superlega. Questo ha portato all’apertura di un procedimento da parte dell’UEFA, che anticipa delle sanzioni non si sa ancora quanto pesanti (vedi articolo). Il presidente Aleksander Ceferin, nella giornata di ieri, ne ha parlato in un’intervista con Alessandro Alciato di Sky Sport (vedi articolo). Il giornalista, in collegamento da Porto dove ieri si è giocata la finale, aggiorna: «Le sanzioni sembrano scontate. Si parla di un’esclusione alle coppe europee e il tutto dovrebbe avvenire entro il 22 giugno. Questo perché inizieranno i primi turni della prossima Champions League. Poi ci aspettiamo i ricorsi ai tribunali ordinari dei tre club, e da lì può succedere di tutto. Ma questo è quello che sta accadendo dietro le quinte».