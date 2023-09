Champions League, l’Inter la migliore d’Italia. E 3 in difficoltà − CdS

Oggi riparte la Champions League. L’Italia è rappresentata da quattro squadre, ad oggi la migliore è senza dubbio l’Inter vice campione d’Europa

SHOW − Si riparte con la Champions League, ai nastri di partenza mancheranno Messi, Ronaldo e la Juventus. Tre pezzi noti della storica competizione Uefa, l’ultima col classico format. Dalla prossima stagione, al via la Super Champions, simile ad un campionato d’Europa in cui l’Italia potrebbe anche portare cinque rappresentanti. In questa ultima edizione sono 4: Inter, Milan, Napoli e Lazio. L’ottimo cammino della scorsa stagione ha ridato rispetto al brand azzurro, ma ripetersi non sarà facile. L’Inter è la squadra migliore in Italia, attualmente, visto il grande inizio di stagione culminato con la manita rifilata nel derby al Milan. Le altre sono in difficoltà: il Napoli senza Spalletti e Kim ha iniziato male la stagione e deve ritrovarsi; il Milan, tramortito sabato scorso, ritroverà subito l’ex Tonali; e poi la Lazio, che ritrova la Champions League dopo tre anni, ma l’inizio di annata non è stato convincente.

Fonte: Corriere dello Sport − Alberto Polverosi