Champions League, Inter leader per tiri totali. I numeri parlano chiaro

L’Inter, sconfitta ieri sera allo stadio Santiago Bernabeu dal Real Madrid, guida la classifica dei tiri totali in Champions League.

TWEET – A rivelare i numeri della classifica dei tiri totali (ed anche in porta) in Champions League è stato Transfermarkt.it tramite il proprio account Twitter. L’Inter è in testa con 117 tiri totali, seguita proprio dal Real Madrid, vincitore ieri sera contro i nerazzurri, a quota 110 e dal Manchester City (108). A seguire il tweet con la top 10 di questa classifica.