Champions League, l’Inter indica ricavi in crescita dall’UEFA per questa stagione

Non solo la questione legata al fair play finanziario (vedi articolo): dall’UEFA arriva anche una crescita dei ricavi legata alla stagione in corso per l’Inter. Questo, ovviamente, a seguito dei risultati in Champions League.

IN CRESCITA – Rispetto alla passata stagione, l’Inter ha già aumentato i ricavi dai premi UEFA. Dai 45.3 milioni del 2020-2021 (complessivi) si passa ai 48.6 milioni (attuali), come annunciato nel resoconto finanziario pubblicato oggi. Questo per i maggiori bonus ottenuti nella fase a gironi di Champions League, col secondo posto rispetto all’ultimo di un anno fa. La crescita fa sì che non ci siano difficoltà per il calo di 1.8 milioni della componente rappresentata dal ranking storico, con la perdita di due posizioni. Per il bilancio che si chiuderà al 30 giugno, rispetto alle varie proiezioni, la società si attende un minimo garantito di 59.5 milioni di euro. Questa cifra potrà aumentare in base al rendimento della squadra di Simone Inzaghi in Champions League da qui in avanti, col ritorno col Liverpool fra otto giorni (0-2 all’andata).