Champions League, l’Inter ha un motivo oggi per… tifare contro il Milan!

L’Inter ha già passato il turno in Champions League e stasera attende di conoscere le ultime due possibili avversarie al sorteggio degli ottavi (vedi articolo). Non potrà incrociare il Milan, ma c’è un motivo per cui alla società farebbe comodo che i rossoneri uscissero oggi.

LA SPERANZA – L’Inter “tifa” Red Bull Salisburgo, e non per fare un torto al Milan. Come segnala Calcio e Finanza, stasera si aggiorna la quota dei ricavi legati al market pool, la parte dei diritti TV distribuiti dall’UEFA alle varie partecipanti. Una cifra variabile, legata a diversi fattori fra cui il numero di partite che ogni club gioca in Champions League rapportato al totale delle gare della sua nazione. Con l’eliminazione del Milan stasera (deve perdere col Red Bull Salisburgo) Inter e Napoli prenderebbero 5.7 milioni in caso di uscita per entrambe agli ottavi, mentre se i rossoneri dovessero passare la quota scenderebbe a 5.33 milioni. Il dato definitivo si avrà solo quando non ci saranno più club italiani in Champions League.

Fonte: calcioefinanza.it – Marco Sacchi