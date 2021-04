Champions League, i ricavi delle quattro italiane: l’incasso dell’Inter – CF

L’Inter di Conte, prima in campionato, in Europa ha deluso facendosi eliminare nella fase a gironi senza nemmeno raggiungere l’Europa League. “Calcio e Finanza” ha calcolato i ricavi delle italiane in Champions League: di seguito tutti i dettagli

RICAVI – L’Inter in Champions League ha deluso molto con un’eliminazione arrivata nella fase a gironi. La Juventus di Andrea Pirlo non è andata oltre gli ottavi così come Atalanta e Lazio. “Calcio e Finanza” ha calcolato i ricavi Champions delle quattro italiane basandosi su cinque parametri: bonus partecipazione, ranking storico, bonus risultati, quote pareggi, bonus ottavi. L’Inter è quella che ha incassato meno, vale a dire 37,8 milioni di euro totali così suddivisi: 14,5 bonus partecipazione, 17,7 ranking storico, 5,4 bonus risultati, 0,24 quote pareggi. Ai nerazzurri, rispetto alle altre italiane, manca il bonus ottavi. Quella che ha incassato di più è la Juventus (68,58 milioni di euro totali), seguita da Lazio (45,67) e Atalanta (40,11).

Fonte: calcioefinanza.it – Marco Sacchi